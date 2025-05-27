الثلاثاء 27 مايو 2025
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ثقافة وفنون

"فويس باند" تحيي حفلا في بيت الغناء العربي

فرقة فويس باند، فيتو
فرقة فويس باند، فيتو

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدى السطوحى، يوم الخميس القادم  الموافق 29 مايو حفلًا غنائيًا جديدًا لفرقة "فويس باند" وذلك بمركز إبداع قصر الأمير بشتاك (بيت الغناء العربى) بشارع المعز، بقيادة المايسترو إسلام جاد، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فرقة فويس باند

تأسست فرقة "فويس باند" عام 2016، على يد عازف الكمان الفنان إسلام جاد، وقدمت العديد من الحفلات الغنائية بدار الأوبرا المصرية، ومراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والجامعات والأندية المصرية، تُقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغاني المصرية والعربية منها: "على قد الشوق"، و"تمر حنه"، و"بتسأل يا حبيبي"، و"بتخاصمني حبه"، و"لاموني الناس علي حبي"، و"حمال الأسية"، و"من حبي فيك ياجاري"، و"سألوني الناس"، و"نسم علينا الهوي"، و"لولا الملامة"، والعديد من أغاني الموسيقى العربية.

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قطاع صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي فويس باند مركز ابداع قصر الأمير بشتاك

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