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ثقافة وفنون

ثنائي العود في ضيافة قصر الأمير طاز غدًا

ثنائي العود غسان
ثنائي العود غسان ودينا، فيتو

يستضيف قصر الأمير طاز بالخليفة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي، حفلًا جديدًا لثنائي العود "غسان ودينا"، وذلك في الثامنة مساء غدًا الموافق الجمعة 30 مايو.

ثنائي العود غسان ودينا

شكل عازف العود السوري الأصل غسان اليوسف، مع زوجته العازفة المصرية دينا عبدالحميد ثنائيًا فريدًا من خلال طريقتهما بالعزف على عود واحد في ذات الوقت، ما جعلهما يفكران في تقديم مشروعهما إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ولكل من غسان ودينا تجربة مختلفة قبل أن يجتمعا معا في بيت العود العربي.

شارك الثنائي في العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، معهد الموسيقى بإسطنبول (تركيا)، مهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية، وحاليا لديهما فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، ويأتي هذا الحفل دعمًا للتجارب الفنية المتميزة التي تمزج بين التراث الموسيقي والمعاصرة.

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قصر الامير طاز قطاع صندوق التنمية الثقافية غسان ودينا ثنائي العود غسان ودينا ثنائي العود

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