المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتعدي على شخص وإصابته بعاهة مستديمة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسيدة وشخصين آخرين لتعديهم علي شخص وإصابته بعاهة مستديمة وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

أحدثوا عاهة مستديمة لشخص المشدد لمدة 5 سنوات لسيدة وشخصين آخرين بالقليويية

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهين «دعاء.ع.ع»، و«محمد.م.م»، و«اسامه.ج.س.ا»، في الجناية رقم ٥٦٤٠ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب والمقيدة برقم ٤٧١٠ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٤/٢٧ بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، ضربوا المجني عليه سالم صبحي سالم عوض عمدًا مع سبق الإصرار فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدوا عليه بأسلحة بيضاء، فاحدثوا به اصابته بإصبع البنصر لليد اليمني المبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقدرت نسبة العامة منها (1%) على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة ان المتهمين أحرزوا بغير ترخيص أداة أسلحة بيضاء (سكين - سنجه).

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