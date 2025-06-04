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مشهد نادر صنعته الصدفة، 6 توائم من الكشافة السعودية بـ موسم الحج 2025 (صور)

6 توائم فى موسم الحج
6 توائم فى موسم الحج 2025، فيتو

موسم الحج 20255، جمعت معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في موسم حج هذا العام 1446هـ، في مشهد نادر صنعته الصدفة، ستةً من أبناء السعودية من التوائم، ينتمون إلى الفرقة الكشفية بجمعية التنمية الأهلية بحي الربيع في الرياض، ليكونوا معًا في مهمة واحدة هي خدمة ضيوف الرحمن.

موسم الحج 2025، فيتو 
موسم الحج 2025، فيتو 

العمل التطوعي وخدمة الحجاج

التوائم حسام وعصام سعيد القرني، وعزام وعمار سليمان السليمان، ووليد ومهند عبدالحكيم العتيبي، لم يجمعهم فقط الدم والتشابه في الملامح، بل أيضًا الشغف الحقيقي بالكشفية، والانخراط الفعّال في أسمى صور العمل التطوعي وخدمة الحجاج.

ويقول التوأم حسام وعصام القرني: إن العمل الكشفي لم يكن مجرد نشاط عابر، بل هو مسار حياة اختاراه عن قناعة منذ الصغر. وأضافا: “تربينا على حب الوطن، والكشفية جعلتنا نترجمه في الميدان. نحن اليوم نخدم الحجاج، ونرشدهم، ونسعف المصابين، ونغيث الملهوف، ونقدّم الماء للمحتاج، ونشعر أن كل لحظة في المشاعر هي درس جديد في الصبر، والرحمة، والانضباط. ولم نكن نتصور أن نعيش هذه التجربة سويًا، كتوأمين، في المكان والزمان نفسه.. إنها نعمة ومسؤولية كبيرة.”

توأم السعودية، فيتو 
توأم السعودية، فيتو 

 تجربة فارقة فى حج 2025

أما التوأم عزام وعمار السليمان، فأكّدا أن هذه التجربة عمّقت علاقتهما ببعضهما البعض، وأضافا بلهجة يملؤها الفخر: “كنا نظن أننا نعرف بعضنا جيدًا، لكن في أجواء المشاعر وتحت ضغط المهام، اكتشفنا أبعادًا جديدة من التعاون والاعتماد على بعضنا. نعمل كفريق واحد، نكمل بعضنا، وكل ما نفعله هو من أجل راحة الحاج، الذي نعتبره ضيفًا علينا جميعًا، وواجبنا أن نوفر له أقصى درجات الراحة.”

كشافة السعودية لخدمة الحجاج، فيتو 
كشافة السعودية لخدمة الحجاج، فيتو 

فيما عبّر التوأم وليد ومهند العتيبي عن اعتزازهما العميق بهذه المشاركة، واصفين إياها بأنها تجربة فارقة في حياتهما، وقالا: “نحن اليوم لا نخدم فقط، بل نتعلّم.. نتعلّم كيف تكون في قلب الزحام وأنت هادئ، كيف تبادر بالخير دون أن تنتظر شكرًا، وكيف تكون الكشافة ميدانًا تربويًا متكاملًا. أن نكون هنا سويًا، أخوين وتوأمين، نعيش التجربة نفسها ونتقاسم كل تفاصيلها.. هو أمر سنحمله معنا طيلة العمر.”

حماسًا استثنائيًا وانضباطًا لافتًا

من جانبه، أشاد القائد الكشفي خالد الشهراني، المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأهلية بحي الربيع، بهؤلاء التوائم، قائلًا: “رأيت فيهم حماسًا استثنائيًّا وانضباطًا لافتًا، رغم حداثة أعمارهم. ما يميزهم هو التفاهم الفطري بينهم، الذي انعكس على أداء المهام بسرعة وتناغم، ووجودهم أضفى طابعًا مميزًا على المعسكر، وكأنهم وحدة كشفية خاصة يجمعها الشغف بخدمة ضيوف الرحمن.”.

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