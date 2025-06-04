مليون شخص يتوافدون إلى مكة في أول أيام مناسك الحج (صور)

موسم الحج 2025، بدأت اليوم في مكة المكرمة مناسك الحج بمشاركة أكثر من مليون شخص، في ظل توفير السعودية الإجراءات الوقائية من الحر، عبر توفير أكثر من 400 وحدة تبريد وزيادة المساحات المظللة.

انطلاق أول أيام مناسك الحج

وتوافد أكثر من مليون شخص إلى مدينة مكة المكرمة إيذانًا بانطلاق أول أيام مناسك الحج، اليوم الأربعاء، في ظل درجات حرارة مرتفعة وإجراءات صارمة ضد الحجاج غير النظاميين لتفادي تكرار ما جرى العام الماضي الذي شهد وفاة أكثر من 1000 شخص.

وشهد موسم الحج هذا العام تعزيز الإجراءات الوقائية من الحر، بعدما سجلت في موسم العام الماضي 1301 حالة وفاة، مع وصول درجات الحرارة إلى 51.8 مئوية، وفق السلطات السعودية.

وتجاوزت الحرارة هذا الأسبوع 40 درجة مئوية، فيما تخطى عدد الحجاج الوافدين إلى المملكة 1.4 مليون شخص، بحسب أرقام رسمية.

يتوجه الحجاج وهم يرتدون ملابس الإحرام البيضاء، إلى مكة لأداء طواف القدوم

وفي اليوم الأول من المناسك، يتوجه الحجاج وهم يرتدون ملابس الإحرام البيضاء، إلى مكة لأداء طواف القدوم الذي يتضمن الدوران سبع مرات حول الكعبة في باحة المسجد الحرام، ومن ثم التوجه إلى مشعر منى، لتأدية أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية.

ويشترط قبل دخول مكة أن يدخل الحاج في حال روحية تعرف بـ"الإحرام"، تتطلب لباسًا وسلوكًا خاصين، إذ يرتدي الرجال قطعة قماش بيضاء غير مخيطة، في حين ترتدي النساء عباءات فضفاضة بيضاء لا تكشف سوى الوجه واليدين.

ووصل الحجاج في حافلات إلى منى بعد ظهر أمس الثلاثاء، حيث استقبلهم المنظمون بالقهوة والتمر.

وقالت ريم الشغري وهي سعودية تبلغ من العمر 35 سنة، تؤدي فريضة الحج للمرة الأولى، "أنا سعيدة للغاية، إنه شعور رائع".

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أكثر من 250 ألف موظف

وأعلنت السلطات السعودية عن تجنيد أكثر من 250 ألف موظف، وتنسيق بين أكثر من 40 جهة حكومية، لمواجهة موجات الحر المحتملة، وفق ما أفاد وزير الحج السعودي توفيق الربيعة وكالة "الصحافة الفرنسية" الأسبوع الماضي.

ومن بين الإجراءات، زيادة المساحات المظللة بـ50 ألف متر مربع، وانتشار آلاف من الطواقم الطبية، وتوفير أكثر من 400 وحدة تبريد.

وتعد منظومة التبريد داخل الحرم المكي الأكبر من نوعها في العالم، ويتم تنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام تسع مرات يوميًا، وفق التلفزيون السعودي الرسمي.

وأقامت السلطات ممرات مبردة للمشاة، بما فيها مسار اكتمل حديثًا بطول أربعة كيلومترات يؤدي إلى جبل عرفات.

تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة الحشود

كذلك، تستعين السلطات هذا العام بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة تدفق الحشود وتحليل البيانات والصور، بما يشمل فيديوهات تلتقطها طائرات مسيرة جديدة بهدف تعزيز الإدارة الميدانية للحشود في مكة.

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