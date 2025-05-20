الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حارس ليفربول السابق بيبي رينا يعلن اعتزاله

بيبي رينا حارس مرمى
بيبي رينا حارس مرمى منتخب إسبانيا

أعلن بيبي رينا حارس مرمى منتخب إسبانيا وليفربول السابق في اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في نهاية الموسم.

اعتزال بيبي رينا

وقضى رينا، خريج أكاديمية برشلونة، 8 مواسم مع ليفربول فاز خلالها بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، وتوج أيضا بجائزة القفاز الذهبي للحفاظ على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي الممتاز في مواسمه الثلاثة الأولى مع النادي.

 

ولعب بعدها لأندية بايرن ميونخ ونابولي وميلان قبل أن ينتقل إلى كومو في يوليو من العام الماضي، ليشارك في 11 مباراة في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

وقال رينا، الذي قد يخوض مباراته الأخيرة في مباراة كومو ضد إنتر ميلان يوم الجمعة المقبل، لقناة موفيستار "مسيرتي الرائعة تقترب من نهايتها، حياة حافلة، أشعر أنني محظوظ للغاية بما مررت به.لم أتوقع ذلك، لكن أعتقد أن الوقت قد حان وأشعر أنني أريد إنهاء الأمر هنا".

وشارك رينا، الذي قال إنه يتطلع للعمل في التدريب، في 36 مباراة مع إسبانيا وكان ضمن الفريق الفائز بكأس العالم في 2010 وكذلك بطولة أوروبا عامي 2008 و2012.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي حارس ليفربول منتخب اسبانيا وليفربول رينا كأس الاتحاد الإنجليزي

مواد متعلقة

رابع هزيمة، ليفربول لم يعرف طعم الفوز بعد التتويج بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة كومو وكالياري بالدوري الإيطالي

كومو يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول بالدوري الإيطالي
ads

الأكثر قراءة

حذر من حدث جسيم في الفترة المقبلة، رسالة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

أخبار مصر: مفاجأة تقلب الموازين بقضية نوال الدجوي، وقف معاش صحفي كبير على طريقة عبد الرحمن أبو زهرة، ثورة في يد الأهلي بسبب الزمالك

سعر كيلو الفراخ، انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

دراما إف إم، ماسبيرو يطلق أول إذاعة مسلسلات في العالم العربي

دينزل واشنطن يتشاجر مع أحد المصورين في مهرجان كان (فيديو)

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء 20-5-2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

السفير الأمريكي السابق في سوريا: دربت أحمد الشرع للخروج من عالم الإرهاب للسياسة 2023 (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20- 5- 2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحسين الظروف المعيشية

الأحاديث الواردة عن موقف عمر بن الخطاب من مقام إبراهيم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية