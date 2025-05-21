دوري الأمم الأوروبية، ديشامب يعلن قائمة منتخب فرنسا لمواجهة إسبانيا

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قائمة "الديوك" المشاركة في الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية، والتي شهدت استدعاء لاعب أولمبيك ليون، ريان شرقي (21 عامًا)، لأول مرة.

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إسبانيا، يوم الخميس 5 يونيو، في مدينة شتوتجارت الألمانية، ضمن نصف نهائي البطولة، وفي حال التأهل، سيلاقي الفائز من مواجهة ألمانيا والبرتغال، في النهائي المرتقب يوم الأحد 8 يونيو في ميونخ.

وسبق للاعب صاحب الأصول الجزائرية ريان شرقي أن مثل منتخبات فرنسا في الفئات العمرية، وكان من أبرز العناصر التي ساهمت في حصول منتخب فرنسا الأولمبي بقيادة تييري هنري على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس.

ورغم هذا الاستدعاء، لا يزال اللاعب بإمكانه تغيير جنسيته الكروية لصالح الجزائر أو إيطاليا، ما لم يشارك رسميًا في مباراة تنافسية مع منتخب فرنسا.

غيابات عن قائمة فرنسا

ويغيب عن قائمة "الديوك" عدة أسماء بارزة بداعي الإصابة، أبرزهم ويليام ساليبا (آرسنال)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ)، جول كوندي (برشلونة)، وإدواردو كامافينجا (ريال مدريد).

كما استبعد ديشامب مدافع تشيلسي ويسلي فوفانا، ليقرر لأول مرة استدعاء بيير كالولو، مدافع يوفنتوس، وشهدت القائمة عودة بعض الوجوه الغائبة، مثل مالو جوستو، كليمنت لينجليه، ولويك بادي.

قائمة منتخب فرنسا قبل مواجهة إسبانيا

وجاءت قائمة فرنسا النهائية لدوري الأمم الأوروبية، كالآتي:

حراس المرمى: لوكاس شوفالييه (ليل)، مايك ماينان (ميلان)، بريس سامبا (لانس).

المدافعون: لويك بادي (إشبيلية)، لوكاس دين (أستون فيلا)، مالو جوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (ميلان)، بيير كالولو (يوفنتوس)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول)، كليمنت لينجليه (أتلتيكو مدريد)، بينجامين بافارد (إنتر ميلان).

لاعبو الوسط: ماتيو جندوزي (لاتسيو)، مانو كونيه (روما)، أدريان رابيو (مارسيليا)، أوريلين تشواميني (ريال مدريد)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

المهاجمون: برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شرقي (ليون)، عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)، ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.