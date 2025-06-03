وزير الخارجية الإيراني: مصر وإيران بلدان كبيران ومؤثران في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تتفهم تماما مخاوف مصر في البحر الأحمر. وأضاف أنه "خلال المدة الأخيرة واجهت الملاحة البحرية بعض المشاكل وتضررت منها مجموعة من الدول ومنها مصر".

وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن عمليات الحوثيين فى البحر الأحمر

وألمح وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة تلفزيونية مع قناة النيل للأخبار، إلى إمكانية وقف الحوثيين عملياتهم في البحر الأحمر في حال التوصل لاتفاق هدنة في غزة، قائلا "نأمل أنه من خلال تحقيق وقف إطلاق النار في غزة أن نشهد وقف إطلاق النار في البحر الأحمر".

وأجرت قناة النيل المقابلة مع الوزير الإيراني بعد لقاءات عقدها في القاهرة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، وبعد لقاء ثلاثي ضم شارك فيه إلى جانب الوزير عبد العاطي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافاييل جروسي".

وحول جهود وقف إطلاق النار في غزة، قال عراقجي إن إيران "تدعم بشكل تام الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار فى غزة وإرسال المساعدات الإنسانية"، كما أنه "تدعم أي وقف إطلاق نار يدعمه أهل غزة"، مؤكدا موقف بلاده المطالب بضروة تنفيذ وقف إطلاق نار عاجل ومستدام وإدخال المساعدات الإنسانية.

تأثير التعاون بين مصر وإيران فى المنطقة

وتحدث الوزير الإيراني عن التعاون بين مصر وإيران، وهما بلدان كبيران ومؤثران في المنطقة، وأن من شأن ذلك المساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد فيها خاصة في ظل الظروف الحساسة الراهنة التي تعيشها، كما أكد أن الدول العربية تعتبر دول صديقة وشقيقة بالنسبة لإيران.

لقاء عبدالعاطي ونظيره الإيراني، فيتو

وفي مقابلته مع قناة النيل للأخبار، أشار عباس عراقجي إلى أن السياسة الخارجية لحكومة إيران الحالية قائمة على حسن الجوار وتعزيز العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة، وأنها تشهد مزيدا من الثقة.

واعتبر الوزير الإيراني أن زيارته للقاهرة كانت ناجحة، وقال إنه تم خلالها مناقشة انطلاق اجتماعات الحوار السياسي على مستوى مساعدي وزارء خارجية البلدين، فضلا عن القضايا الثنائية بما في ذلك تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتنشيط السياحة بين البلدين.

وتعليقا على اجتماعه أمس مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قال وزير الخارجية الإيراني، إن الاجتماع كان جيدا "وطرحنا وجهات نظرنا. لكن لم نكن مرتاحين للتقرير الأخير الذي صدر عن جروسي حيث لم يكن منصفا. وقد نبهت جر وسي بهذا الشأن". وأعرب عن ارتياح بلاده للدعم المصري للمفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وأضاف أن بلاده تثمن عاليا أى مساعدة أو دعم مصري في هذا الخصوص.

وكشف الوزير عراقجي لقناة النيل للأخبار أن بلاده تلقت مقترحا من الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات وأنها سترد بشكل مناسب خلال الأيام القادمة على المقترح، مؤكدا أن موعد ومكان عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية بين مع الولايات المتحدة ليس واضحا حتى الآن.

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