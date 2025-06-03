الثلاثاء 03 يونيو 2025
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خارج الحدود

اجتماع مساعد وزير الخارجية بلجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 بمناسبة نجاح المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري الأمريكى الأسبوع الماضي، اجتمع مع السفير د سامح أبو شيخ مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية بلجنه الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، بدعوة من رئيس اللجنة المهندس حازم عمر وبمشاركة وكلاء اللجنة، وذلك يوم ٢ يونيو ٢٠٢٥. 

 

 تطورات العلاقات المصرية الأمريكية

تناول اللقاء مجمل تطورات العلاقات المصرية الأمريكية، والشراكة الإستراتيجية في تحقيق الإستقرار والتنمية بالمنطقة، وما تحقق في المنتدى الاستثماري نهاية مايو الماضي من مشاركة رؤساء كبريات الشركات المتخصصة في قسم تكنولوجيا المعلومات والصناعة والطبية رؤية وطاقة والبترول.

اللقاء الدور المحرك الفاعل للمصريين الأمريكيين

كما تناول اللقاء الدور المحرك الفاعل للمصريين الأمريكيين في تطوير العلاقات الثنائية في شتي المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأكاديمية الثقافية.

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سامح أبو العينين حازم عمر الشراكة الاستراتيجية الاستقرار والتنمية بالمنطقه العلاقات المصرية الأمريكية الدور المحرك الفاعل للمصريين الأمريكيين

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