حرب غزة على رأسها، مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية ونظيرته الأسترالية

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء اتصالًا هاتفيًا من "بيني وونغ" وزيرة خارجية أستراليا.

حرص مصر على الاستمرار في دفع وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية

تقدم وزير الخارجية لنظيرته الأسترالية بالتهنئة بمناسبة استمرارها في منصبها في أعقاب الانتخابات البرلمانية الفيدرالية التي شهدتها استراليا مؤخرًا، مؤكدًا حرص مصر علي الاستمرار في دفع وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها الي آفاق أرحب.

المشاورات السياسية بين البلدين

في سياق متصل، أشار عبد العاطي الي الزخم الايجابي الذي حققته زيارة الحاكم العام لاستراليا الي مصر خلال شهر ابريل ٢٠٢٥، لافتًا الي أن العام الجاري يتزامن مع مرور ٧٥ عامًا علي اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب عن التطلع لعقد الدورة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين، وكذلك تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر واستراليا، مبرزًا المزايا والمحفزات التي يتمتع بها السوق المصري، واهتمام مصر بجذب الإستثمارات في عدد من المجالات ذات الاولوية، وفي مقدمتها مجال الهيدروجين الأخضر.

مستجدات الوضع الاقليمي

من ناحية أخري، استعرض وزير الخارجية مستجدات الوضع الإقليمي، بما في ذلك الحرب في غزة، مبرزًا في هذا الصدد جهود الوساطة المصرية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، مؤكدا أن استمرار العمليات العسكرية من الجانب الاسرائيلي سيؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء وتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها الشعب الفلسطيني.

وشدد علي أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام هو التمسك بحل الدولتين، واقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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