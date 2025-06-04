الأربعاء 04 يونيو 2025
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الأوقاف تقدم 3 أطنان لحوم و2000 شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية (صور)

الأوقاف تقدم 3 أطنان
الأوقاف تقدم 3 أطنان لحوم و2000 شنطة مواد غذائية للأسر

سلمت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، مديرية التضامن الاجتماعي، 3 أطنان من لحوم (صك الإطعام) و2000 شنطة مواد غذائية، وذلك بحضور ممثلين من الجهتين؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بكل الإدارات الاجتماعية بالمحافظة. 
 

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الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، أن التوزيع سيتم طبقًا للكشوف المعتمدة والمجهزة من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة. 

جانب من مراسم تسليم اللحوم، فيتو
جانب من تسليم اللحوم، فيتو
جانب من مراسم تسليم اللحوم، فيتو
جانب من تسليم اللحوم، فيتو

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة وصول الدعم لمستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، ما يساهم في توفر الحماية المجتمعية لهم.
 

 

جانب من مراسم تسليم اللحوم، فيتو
جانب من مراسم تسليم اللحوم، فيتو
جانب من مراسم تسليم اللحوم، فيتو
جانب من مراسم تسليم اللحوم، فيتو

الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك 

ويأتي ذلك في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٦، وفي إطار حرص أجهزة الدولة على وصول الدعم بكافة صوره إلى مستحقيه، وكذلك في ضوء مشروع صكوك الإطعام التي تتبناه وزارة الأوقاف والذي يوفر كميات كبيرة من اللحوم والتي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين ومستحقي تكافل وكرامة بمحافظة الإسماعيلية. 
 

جانب من مراسم تسليم اللحوم، فيتو
جانب من تسليم اللحوم، فيتو

 

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