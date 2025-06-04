تأجيل تصوير فيلم "أسد" لمنتصف الشهر الحالي

قرر المخرج محمد دياب تأجيل تصوير المشاهد المتبقية من فيلم “أسد”، إلى منتصف شهر يونيو الجاري، حيث انتهى من 90% من أحداث العمل، الذي كان من المفترض أن يعرض في موسم عيد الأضحى، إلا أن الوقت لم يسعفه.

ومن المتوقع عرض الفيلم خلال موسم الصيف السينمائي المقبل، وسوف يقام احتفالا ضخمًا بمناسبة طرح الفيلم بالسينمات المصرية والعربية.

قصة فيلم محمد رمضان الجديد

ويلعب محمد رمضان خلال أحداث الفيلم شخصية علي الفارسي الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280، وأحداث العمل تعود لعصر المماليك.

وتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد هذه الشخصية التاريخية، وكيف كان يتصرف الأبطال خلال ذلك العصر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج خالد دياب.

أبطال فيلم أسد

يشارك في بطولة فيلم أسد، محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، من تأليف وإخراج محمد دياب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.