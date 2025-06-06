خبير: البرنامج الاقتصادي للحكومة تعثر كثيرا بسبب ندرة الموارد وتراجع الاستثمارات

قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن البرنامج الاقتصادي للحكومة تعثر كثيرا، بسبب ندرة الموارد وتراجع الاستثمارات، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، مضيفا أن من أكثر الأزمات التي عانت منها الحكومة هي نقص العملة الصعبة وارتفاع الأسعار، مع انخفاض ايرادات قناة السويس بأكثر من 60% بسبب أزمات البحر الأحمر.

سد عجز المعلمين

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هناك العديد من الوعود التي وعدت بها الحكومة ولم تنفذها حتى الآن، والتي يأتي من أبرزها سد عجز المعلمين في قطاع التربية والتعليم، نتيجة عدم توفير الموارد اللازمة في الموازنة العامة للدولة، مما اضطرها الاستعانة بنظام الحصة لتعويض نقص المعلمين في المدارس، مع مد فترة عمل المعلمين الذين أحيلوا للمعاش للاستفادة منهم في المنظومة التعليمية.

وتابع: ومن بين الوعود أيضا، فتح باب التعيين للعمل في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تحسين أحوال الموظفين في الجهاز، وهذا ما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن، مشيرا إلى أن العلاوة الدورية هي حق أساسي للموظف ولا تحتاج إلى قوانين يتم إقرارها بشأنه، وحتى الآن لم يتم سوى رفع بدل المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه.

وعود خفض الدولار أمام الجنيه

وبالنسبة لوعود خفض الدولار أمام الجنيه، فإنها كانت وعودا غير موفقة من قبل الحكومة، وهذا لأن الدولار عبارة عن سلعة ومرتبطة بالسوق والعوامل السياسية والعالمية، مؤكدا أنه في حالة رغبة الحكومة خفض أسعاره، يجب أن تقلل الاعتماد عليه، عبر زيادة الانتاج والتصدير والاعتماد على المنتج المحلي وليس المستورد، متسائلا " كيف يتم الاعتماد على المنتج المحلي ونحن نستورد 85% من المواد الخام من الخارج؟".

وأكد، أن الحكومة لا تملك تخفيض سعر الدولار، إلا إذا حلت هذه المعادلة الصعبة، ولذلك فإن أي حكومة لا يمكن خفض سعر العملة الأمريكية بهذه السهولة لأنها مرتبطة بالعرض والعرض، وتؤثر عليها العديد من العوامل الداخلية والخارجية.

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