الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير: البرنامج الاقتصادي للحكومة تعثر كثيرا بسبب ندرة الموارد وتراجع الاستثمارات

الدكتور عادل عامر
الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، فيتو

قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن البرنامج الاقتصادي للحكومة تعثر كثيرا، بسبب ندرة الموارد وتراجع الاستثمارات، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، مضيفا أن من أكثر الأزمات التي عانت منها الحكومة هي نقص العملة الصعبة وارتفاع الأسعار، مع انخفاض ايرادات قناة السويس بأكثر من 60% بسبب أزمات البحر الأحمر.

سد عجز المعلمين

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هناك العديد من الوعود التي وعدت بها الحكومة ولم تنفذها حتى الآن، والتي يأتي من أبرزها سد عجز المعلمين في قطاع التربية والتعليم، نتيجة عدم توفير الموارد اللازمة في الموازنة العامة للدولة، مما اضطرها الاستعانة بنظام الحصة لتعويض نقص المعلمين في المدارس، مع مد فترة عمل المعلمين الذين أحيلوا للمعاش للاستفادة منهم في المنظومة التعليمية.

وتابع: ومن بين الوعود أيضا، فتح باب التعيين للعمل في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تحسين أحوال الموظفين في الجهاز، وهذا ما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن، مشيرا إلى أن العلاوة الدورية هي حق أساسي للموظف ولا تحتاج إلى قوانين يتم إقرارها بشأنه، وحتى الآن لم يتم سوى رفع بدل المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه.

وعود خفض الدولار أمام الجنيه

وبالنسبة لوعود خفض الدولار أمام الجنيه، فإنها كانت وعودا غير موفقة من قبل الحكومة، وهذا لأن الدولار عبارة عن سلعة ومرتبطة بالسوق والعوامل السياسية والعالمية، مؤكدا أنه في حالة رغبة الحكومة خفض أسعاره، يجب أن تقلل الاعتماد عليه، عبر زيادة الانتاج والتصدير والاعتماد على المنتج المحلي وليس المستورد، متسائلا " كيف يتم الاعتماد على المنتج المحلي ونحن نستورد 85% من المواد الخام من الخارج؟".

زراعة النواب تناقش برنامج عمل الحكومة

رانيا المشاط: إيرادات قناة السويس مستمرة بالانخفاض وننتظر دعم الاتحاد الأوروبي

وأكد، أن الحكومة لا تملك تخفيض سعر الدولار، إلا إذا حلت هذه المعادلة الصعبة، ولذلك فإن أي حكومة لا يمكن خفض سعر العملة الأمريكية بهذه السهولة لأنها مرتبطة بالعرض والعرض، وتؤثر عليها العديد من العوامل الداخلية والخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرنامج الاقتصادي الاستثمارات التوترات الجيوسياسية انخفاض إيرادات قناة السويس سد عجز المعلمين الدكتور عادل عامر

مواد متعلقة

المشاط: نتطلع لتطوير البرنامج القطري لتعزيز جهود التنمية

رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس اقتصادية قناة السويس المشروعات المتعاقد عليها مؤخرًا

خبير اقتصادي يكشف أسباب خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة

وكيل التعليم بالشرقية يناقش تقليل كثافات الطلاب وحل أزمة عجز المعلمين

الأكثر قراءة

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

بعد رحيله مساء أمس، 5 معلومات عن الملحن محمد كرارة

بعد انتهاء عقده مع الزمالك، تعرف على مشوار أيمن الرمادي في الفريق

6 صور ترصد صلاة عيد الأضحى بمسجد مصر بحضور السيسي

أوكرانيا: روسيا هاجمتنا خلال الليل بـ 452 سلاحًا جويًا

لماذا سميت العبادة بالنسك؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عقب أداء السيسي صلاة العيد، 10 معلومات عن مسجد مصر بالعاصمة الجديدة (فيديو وصور)

موعد ودية الأهلي وباتشوكا استعدادًا لمونديال الأندية

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سميت العبادة بالنسك؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بقدوم أوقات مليئة بالسرور

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية