الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

زراعة النواب تناقش برنامج عمل الحكومة

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيتو

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، الكتاب الوارد من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول من العام المالى (2024-2025) فيما يدخل ضمن اختصاص اللجنة.

وقال الحصري، إن تقرير الأداء تضمن الخطة العاجلة أربعة محاور رئيسية، الأول حماية الأمن القومى المصرى وسياسة مصر الخارجية، بناء الأنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، والرابع تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى.

وتابع رئيس اللجنة:" يندرج قطاعى الزراعة واستصلاح الاراضى، والموارد المائية والرى ضمن البرامج الرئيسية للمحور الأول والثالث،   يشتمل محور حماية الامن القومى على برنامجين رئيسين هما حماية الامن المصرى المائى وتحقيق الأمن الغذائى، وقد حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الثالث (حماية الامن المصرى) نسب اداء مرتفعة نعرضها على النحو التالى:

تقليل الفاقد من المياه

أولًا: تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل (نسبة  أداء 84%)

ثانيًا: تقليل الفاقد من المياه: (نسبة  أداء 72%)

ثالثًا: ترشيد استخدام مياه الرى (نسبة  أداء 78%)

رابعًا: حماية الموارد المائية من التلوث: (نسبة  أداء 98%)

خامسًا: تعزيز البحث العمى والتعاون الدولى: (نسبة  أداء 97%)

سادسًا: تعزيز الإدارة والحوكمة المائية: (نسبة  أداء 100%)

سابعًا: تمكين التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الرى (نسبة  أداء 99%)

ثامنًا: استدامة قطاع الموارد المائية (نسبة  أداء 68%)

وأشار الحصري، إلى أن حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الرابع ( تحقيق الأمن الغذائى) على النحو التالى:

أولًا: زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية (نسبة  أداء 100%)

ثانيًا: زيادة مساحة الرقعة الزراعية (نسبة  أداء 100%)

تحسين مناخ الاستثمار الزراعى

ثالثًا: تحسين مناخ الاستثمار الزراعى (نسبة  أداء 50%)

رابعًا: دعم الفلاح المصرى (نسبة  أداء 100%)

خامسًا: مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة: (نسبة  أداء 100%)

سادسًا: تنمية الثروة الحيوانية (نسبة  أداء 89%)

سابعاُ: تنمية الثروة الداجنة (نسبة  أداء 72%)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استصلاح الأراضي الاستثمار الزراعي الأمن القومى المصرى الاستقرار السياسي التغيرات المناخية التكنولوجيا الحديثة الموارد المائية والري المحاصيل الاستراتيجيه ترشيد استخدام مياه الري تحقيق الاستقرار السياسي زيادة مساحة الرقعة الزراعية زراعة واستصلاح الأراضي لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

مواد متعلقة

ننشر ملاحظات المركزي للمحاسبات لموازنة الدولة 2023/2024.. الفيصل يستعرض تقريرا أمام النواب.. تأخر انتهاء بعض المشروعات.. عدم الاستغلال الأمثل للقروض.. ومطالب بالرقابة على الهيئات الاقتصادية

رفع جلسة النواب، وغدًا مناقشة حساب ختامي موازنة 2023 - 2024

رئيس تشريعية النواب يستعرض تعديلات قانون إنشاء المحاكم الابتدائية

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأحداث مطروح، تفاصيل استشهاد 3 أفراد شرطة ورد الداخلية على مزاعم احتجاز 23 سيدة، وحكاية البيان الغاضب لمشايخ القبائل

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

انقسام داخل القلعة الحمراء.. كواليس غضب اللاعبين من كولر بسبب بن شرقى

الدولار يواصل التراجع فى البنوك، اعرف وصل لكام النهارده

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

بيسيرو يعلن تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز

الإثنين 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول ويفجر مفاجأة بشأن فان دايك

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس الأحمر بالأسواق اليوم الأحد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المجددون.. فخر الدين الرازي، هابه الملوك والسلاطين واحترمه التتار

المزيد
الجريدة الرسمية