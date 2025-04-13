زراعة النواب تناقش برنامج عمل الحكومة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، الكتاب الوارد من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول من العام المالى (2024-2025) فيما يدخل ضمن اختصاص اللجنة.

وقال الحصري، إن تقرير الأداء تضمن الخطة العاجلة أربعة محاور رئيسية، الأول حماية الأمن القومى المصرى وسياسة مصر الخارجية، بناء الأنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، والرابع تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى.

وتابع رئيس اللجنة:" يندرج قطاعى الزراعة واستصلاح الاراضى، والموارد المائية والرى ضمن البرامج الرئيسية للمحور الأول والثالث، يشتمل محور حماية الامن القومى على برنامجين رئيسين هما حماية الامن المصرى المائى وتحقيق الأمن الغذائى، وقد حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الثالث (حماية الامن المصرى) نسب اداء مرتفعة نعرضها على النحو التالى:

تقليل الفاقد من المياه

أولًا: تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل (نسبة أداء 84%)

ثانيًا: تقليل الفاقد من المياه: (نسبة أداء 72%)

ثالثًا: ترشيد استخدام مياه الرى (نسبة أداء 78%)

رابعًا: حماية الموارد المائية من التلوث: (نسبة أداء 98%)

خامسًا: تعزيز البحث العمى والتعاون الدولى: (نسبة أداء 97%)

سادسًا: تعزيز الإدارة والحوكمة المائية: (نسبة أداء 100%)

سابعًا: تمكين التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الرى (نسبة أداء 99%)

ثامنًا: استدامة قطاع الموارد المائية (نسبة أداء 68%)

وأشار الحصري، إلى أن حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الرابع ( تحقيق الأمن الغذائى) على النحو التالى:

أولًا: زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية (نسبة أداء 100%)

ثانيًا: زيادة مساحة الرقعة الزراعية (نسبة أداء 100%)

تحسين مناخ الاستثمار الزراعى

ثالثًا: تحسين مناخ الاستثمار الزراعى (نسبة أداء 50%)

رابعًا: دعم الفلاح المصرى (نسبة أداء 100%)

خامسًا: مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة: (نسبة أداء 100%)

سادسًا: تنمية الثروة الحيوانية (نسبة أداء 89%)

سابعاُ: تنمية الثروة الداجنة (نسبة أداء 72%)

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