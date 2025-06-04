وكيل التعليم بدمياط يعلن انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية دون معوقات

أعلن ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أنها سارت بهدوء وانتظام في مختلف اللجان على مستوى المحافظة.

إشادة بالجهود التعليمية والتنظيمية

وتقدّم "عمارة" بالشكر والتقدير لجميع العناصر المشاركة في أعمال الامتحانات، وعلى رأسهم الملاحظون والمراقبون ورؤساء اللجان، مثمنًا التزامهم الكامل بضمان نزاهة وشفافية سير الامتحانات.

كما عبّر عن تقديره لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية على ما بذلوه من جهود تنظيمية وتنسيقية وفرت بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان.

تأمين محكم وتعاون أمني مميز

وأشاد وكيل الوزارة بالدور البارز الذي قامت به مديرية أمن دمياط لتأمين العملية الامتحانية، موجّهًا الشكر إلى اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، وكافة الأجهزة الأمنية المعاونة، على توفير مناخ آمن ساعد في استقرار اللجان وطمأن الطلاب.

وأكد "عمارة" أن التنسيق المستمر بين القيادات التعليمية والأمنية كان له بالغ الأثر في إنجاح الامتحانات دون تسجيل أي مشكلات تُذكر، معربًا عن أمله في نجاح جميع الطلاب وتحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة.

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