تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سقوط طالبة من الطابق الثالث بكلية البنات

فرغت نيابة مدينة نصر كاميرات المراقبة في واقعة إصابة طالبة بكسور عقب سقوطها من الطابق الثالث داخل كلية البنات بمصر الجديدة، وتبين أن الفتاة سقطت عقب فقدانها التوازن وإغمائها.

التحقيقات: لا شبهة جنائية في إصابة الطالبة

تبين من الحالة الصحية للطالبة أنها تعاني من مرض نقص الحديد وفقر الدم والأنيميا؛ الأمر الذي أصابها بدوار فسقطت.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأمن الإداري بكلية البنات في مصر الجديدة، أفاد بسقوط فتاة من الطابق الثالث بمبنى الكلية.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على فتاة أصيبت عقب سقوطها من الطابق الثالث، بعد أدائها الامتحان بعد أن اختل توازنها ولا توجد شبهة جنائية.

تم نقل الطالبة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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