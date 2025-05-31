السبت 31 مايو 2025
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حوادث

النيابة: فقر الدم وراء سقوط طالبة من الطابق الثالث بكلية البنات ولا شبهة جنائية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

استعلمت نيابة مدينة نصر عن الحالة الصحية لطالبة أصيبت بكسور عقب سقوطها من الطابق الثالث داخل كلية البنات. 


وتبين من الحالة الصحية للطالبة أنها تعاني من مرض نقص الحديد وفقر الدم والأنيميا الأمر الذي أصابها بدوار فسقطت.


وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا  يفيد بسقوط طالبة من الطابق الثالث بكلية البنات مما أسفر عن اصابتها بكسور وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة

وبالفحص تبين العثور على فتاة أصيبت عقب سقوطها من الطابق الثالث، بعد أدائها الامتحان بعد أن اختل توازنها ولا توجد شبهة جنائية


تم نقل الطالبة إلي المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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نيابة مدينة نصر كلية البنات غرفة عمليات النجدة

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