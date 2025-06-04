3 وفيات جديدة ومئات الإصابات بالكوليرا في الخرطوم وتحذيرات بشأن عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن تسجيل 3 حالات وفاة و531 حالة إصابة جديدة بالكوليرا في الولاية، مؤكدة استمرار معدل انحسار الوباء في جميع محليات الولاية.

عطلة عيد الأضحى المبارك

ودعت الوزارة في تعميم صحفي، المواطنين إلى الحفاظ على معدلات الانحسار، خاصة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، والالتزام بالتخلص من مخلفات الذبيحة، عبر وضعها في صناديق النفايات المنتشرة في جميع أنحاء الولاية، مع الالتزام بشرب المياه النظيفة وغسل الأيدي، وصولا إلى النسبة الصفرية للوباء.

وبلغ عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في السودان حتى بداية يونيو 2025، أكثر من 60,000 حالة، مع تسجيل أكثر من 1,640 حالة وفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

تصاعدا مقلقا في أعداد الإصابات

وتتركز الغالبية العظمى من الإصابات والوفيات في ولاية الخرطوم، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدا مقلقا في أعداد الإصابات، حيث تم تسجيل بين 600 إلى 1,300 حالة يوميا في بعض الفترات، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى مئات، وسط أزمة صحية حادة بسبب نقص الإمدادات الطبية والمياه النظيفة، وتدهور الخدمات الصحية نتيجة النزاع المسلح.

التحديات كبيرة بسبب ضعف البنية التحتية

كما تفشى المرض في مناطق أخرى من السودان، مثل الجزيرة، سنار، شمال كردفان، نهر النيل، البحر الأحمر، والشمالية، ما يزيد من تعقيد الأزمة.

وتستمر الجهود الصحية لتوفير العلاج والتوعية، لكن التحديات كبيرة بسبب ضعف البنية التحتية، ونقص الكوادر الطبية، وغياب الدعم الكافي، ما يهدد بزيادة أعداد الإصابات والوفيات إذا لم تتوفر مساعدات عاجلة.

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