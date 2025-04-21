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خارج الحدود

السفير السوداني لدى روسيا يتحدث عن موقف بلاده من تهجير الفلسطينيين إلى الخرطوم

النازحون الفلسطينيون،
النازحون الفلسطينيون، فيتو

قال السفير السوداني في موسكو محمد سراج، اليوم الإثنين، إنه ليس لديه معلومات حول مفاوضات مزعومة بين الخرطوم والولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن خطط لنقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضي السودان.

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة 

وأضاف  سراج في مقابلة أجرتها معه وكالة "نوفوستي"، ونشرت اليوم الإثنين: "ليس لدينا أي معلومات عن مفاوضات مع الولايات المتحدة أو إسرائيل حول موضوع نقل سكان غزة. ونحن نعارض بشدة أي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين".

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وتابع  السفير: "نلتزم بشكل ثابت بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك قرار إنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

يأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام منها وكالة "أسوشيتد برس" وقناة "سي بي إس" في مارس الماضي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتصلتا بسلطات السودان والصومال ومنطقة "أرض الصومال" غير المعترف بها، لمناقشة موضوع نقل سكان قطاع غزة. 

وذكرت "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين سودانيين أن حكومة البلاد رفضت فكرة ترامب تهجير الفلسطينيين من غزة إلى السودان.

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السودان غزة إسرائيل الخرطوم تهجير الفلسطينيين السفير السوداني في موسكو محمد سراج

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