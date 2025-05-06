وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع الخرطوم إزاء هجوم بورتسودان

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية السودان عمر صديق، أعرب خلاله عن تضامن مصر مع السودان إزاء الاستهداف الأخير للبنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية في بورتسودان.

وقف إطلاق النار فى السودان

وأكد وزير الخارجية على ضرورة تجاوز التصعيد الخطير الحالي وتحقيق التهدئة، وصولا إلى وقف إطلاق النار المنشود، وبما يسهم في تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء السودان الشقيق.

تعزيز التنسيق والتشاور بين السودان ومصر

ومن جانبه، ثمن وزير خارجية السودان الدعم المصري ، الواضح لبلاده معربا عن التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.

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