إطلاق مبادرة وزارة العمل لتقديم الخدمات المميكنة عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة بالدقهلية (صور)

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بحضور المستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل بالدقهلية، والمهندسة بسمة مصطفى مدير مركز معلومات الوزارة، وذلك في إطار التجهيز للانطلاق الفعلي لمبادرة وزارة العمل لتشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة داخل نطاق المحافظة.

إطلاق مبادرة وزارة العمل لتقديم الخدمات المميكنة عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة

وأكد محافظ الدقهلية أن تلك الجهود تأتي في إطار تخفيف العبء عن المواطنين في إطار التحول الرقمي وتيسير توفير كل الخدمات للمواطنين بأحدث التقنيات، وفي خطوة جديدة نحو تعزيز جهود الدولة في التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية عصرية وميسرة، بالتعاون والتنسيق مع محمد جبران وزير العمل.

الدقهلية أول محافظة على مستوى الجمهورية تنطلق بها هذه المبادرة

وأكد محافظ الدقهلية خلال اللقاء أن المحافظة تفخر بكونها أول محافظة على مستوى الجمهورية ستنطلق بها هذه المبادرة الرائدة، من خلال عدد من السيارات التكنولوجية المتنقلة، التي تأتي مزودة بكافة التجهيزات التقنية اللازمة لتقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين بكفاءة وسرعة، باستخدام أحدث وسائل الدفع الإلكتروني المؤمنة.

بدء المبادرة من مراكز ميت غمر، دكرنس، المنصورة والمنزلة

وقد وجه محافظ الدقهلية بسرعة بدء المبادرة، من مراكز: ميت غمر، دكرنس، المنصورة، والمنزلة، باعتبارها من أكثر المناطق احتياجًا للخدمة وبها إقبال على تلك الخدمات، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في أداء الجهاز الإداري، وتُجسد توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية لائقة وكريمة تليق بالمواطن المصري.

وأوضح المحافظ أن هذه المراكز ستبدأ عملها بتقديم خدمات محددة كمرحلة أولى، تشمل استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، على أن يتم التوسع لاحقًا لتشمل باقي خدمات الوزارة بشكل مميكن، وفق خطة وزارة العمل في تعميم التحول الرقمي على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، والشركة المصرية للاتصالات.

تقديم الخدمات بمقابل رمزي ومن خلال سيارات المراكز المتنقلة

وأشار المهندس أحمد مصطفى إلى أن تقديم هذه الخدمات سيتم بمقابل رمزي، ومن خلال سيارات المراكز المتنقلة، التي ستباشر عملها بعد أوقات العمل الرسمية من الساعة 3 عصرا وتستمر في تقديم خدماتها حتى الساعة 11 مساءً، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، خصوصًا في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذه المبادرة تمثل تطورًا غير مسبوق وهي امتداد لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية في صورة عصرية تواكب تطلعاتهم وتناسب متطلباتهم الحياتية، وتقديم الخدمات الرقمية، تحقيقًا لمبدأ "الخدمة تصل للمواطن أينما كان".

وتُعد هذه الخطوة بداية لتحول شامل في تقديم خدمات وزارة العمل، وتأكيدًا على التزام الدولة برفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز مبدأ العدالة في الحصول على الخدمة، والوصول بها إلى كافة شرائح المجتمع.

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