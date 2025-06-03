محافظ الدقهلية: فتح عيادات التأمين الصحي خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه سيتم فتح عيادات التأمين الصحي في كل من عيادة جديلة، وابن لقمان، وميت غمر، وشربين، بفرع شرق الدلتا للتأمين الصحي، خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، حرصا على مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية.

محافظ الدقهلية يعلن فتح عيادات التأمين الصحي في جديلة، وابن لقمان، وميت غمر، وشربين، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين وفي مقدمتها الخدمات الصحية، وأضاف أن عمل العيادات خلال عطلة عيد الأضحى يهدف كذلك لمنع وتخفيف الازدحام الذي ينتج عن غلق العيادات خلال العطلة.

الجهاز التنفيذي كله يسعى لتوفير احتياجات المواطنين

وأوضح محافظ الدقهلية أن توفير احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم هي الشغل الشاغل للدولة والجهاز التنفيذي كله يسعى لتوفير احتياجات المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

التخصصات المتاحة في عيادات التأمين الصحي

من جهته أوضح الدكتور محمد رياض مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، أن العيادات ستعمل بالتناوب، على أن تعمل عيادة ميت غمر في تخصصات أطفال وباطنة وممارس عام يوم السبت 7 يونيو الجاري، وعيادة جديلة تخصصات أطفال وباطنة ومسالك وجراحة، يوم الأحد 8 يونيو، وعيادة بن لقمان تخصصات باطنة، ممارس، قلب، مسالك، عظام، كبد وجهاز هضمي، أنف وأذن، يوم الإثنين 9 يونيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.