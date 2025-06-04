الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الدقهلية تُعلن خارطة أماكن توزيع الألبان المدعمة خلال إجازة العيد

صرف الألبان بصحة
صرف الألبان بصحة الدقهلية، فيتو

أصدرت مديرية الصحة في الدقهلية بيانا تفصيليا، يتضمن منافذ توزيع الألبان الصناعية المدعمة على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور تامر مدكور  وكيل الوزارة، أن صرف ألبان الأطفال المدعمة سيتم من خلال 18 منفذا بوحدات الرعاية الصحية الأساسية والأمومة والطفولة على مستوى المحافظة.

وناشد الدكتور تامر الطنبولى  وكيل المديرية للطب الوقائي، أولياء أمور الأطفال المستحقين لصرف ألبان الأطفال المدعمة بالتوجه إلى المنافذ التي خصصتها المديرية لصرف احتياجات الأطفال من الألبان. 

الإدارات التي يتم من خلالها توزيع الألبان

فيما أوضحت دكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أن الإدارات التي يتم من خلالها توزيع الألبان هي: 
-المنصورة- البرامون 
- أجا-  رعاية طفل أجا
- ميت غمر - رعاية طفل ثاني ميت غمر
- السنبلاوين -  رعاية طفل السنبلاوين
- تمي الأمديد -  الإدارة الصحية بتمي الامديد
- دكرنس - رعاية طفل دكرنس 
- بني عبيد - الصلاحات 
- منية النصر - رعاية طفل منية النصر 
- المنزلة - العزيزة
- الجمالية - المركز الحضرى
- ميت سلسيل - الكفر الجديد
- المطرية -  طب أسرة العصافرة
- شربين - الحصص
- بلقاس -  طب أسرة الشوامي
- طلخا - رعاية طفل طلخا 
- نبروه - بهوت 
-  جمصة- السلسول
- محلة الدمنة - طب أسرة محلة الدمنة 

جدول الإدارات التي ستعمل بنظام النوبتجيات خلال أيام عيد الأضحى

كما تضمن البيان جدول الإدارات التي ستعمل بنظام النوبتجيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حرصًا على استمرارية الخدمات المقدمة ومتابعة العمل في جميع الإدارات.

الخميس أجا (ميت العامل) - المطرية (العصافرة)
الجمعة المنصورة (المركز الصحي) - المنزلة (العزيزية)
السبت دكرنس (تموه) - جمصة (الجزاير)
الأحد نبروه (ديرب) - ميت سلسيل (الكفر الجديد)
الاثنين منية النصر (البجلات) - تمي الأمديد (أبو داوود)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامومة والطفولة اجازة عيد الاضحي المبارك الالبان الصناعية الألبان المدعمة الخدمات المقدمة الرعاية الصحية الاساسية تمي الأمديد صحة الدقهلية على مستوى المحافظة وحدات الرعاية الصحية الأساسية

مواد متعلقة

رئيس المجلس التصديري للملابس يشيد بزيارة كامل الوزير للمدينتين النسيجيتين بالصعيد

خطوات التقديم ورفع المستندات لإعلان "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل (فيديو)

الدكتورة أميرة يوسف عميدًا لكلية البنات جامعة عين شمس (بروفايل)

سلطنة عمان تصدر تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها بشأن استقدام عمالة

الأكثر قراءة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

هل يتحمل المواطنون أعباء مالية بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب؟

الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث شكوى مها الصغير

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

الزمالك يجهز شكوى دولية ضد زيزو

فرص عمل للشباب، نص القرار الجمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو

أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يبدأ الوقوف بعرفات وهل يجب البقاء حتى غروب الشمس؟ الأزهر يوضح (فيديو)

هل فضل دعاء يوم عرفة خاص بالحجاج فقط؟

ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم تنظيف المكان

المزيد
الجريدة الرسمية