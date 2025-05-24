السبت 24 مايو 2025
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حوادث

إحالة عاطلين بتهمة بيع أسلحة بيضاء عبر الفيس بوك للجنايات

إحالة عاطلين
إحالة عاطلين

أمرت نيابة الوايلي بإحالة عاطلين بتهمة حيازة 72 مطواة بعد عرضها للبيع على الإنترنت بمنطقة الوايلى لمحكمة الجنايات. 

بيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت بالوايلي 

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطلين باستغلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط القائمين على إدارتها "مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلى"، وبحوزتهما 72 قطعة "سلاح أبيض".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار بها.

وأقرا بتحصلهما عليها من (إحدى المحال التجارية "الكائنة بذات الدائرة") وباستهداف المحل المشار إليه تمكن رجال المباحث من ضبط (مالك المحل وعامل بذات المحل)، وبمواجهتهما بأقوال المتهمين أيداها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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