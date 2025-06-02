الأمن يكشف تفاصيل إشهار عامل سلاحًا أبيض داخل مطعم بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة عامل يشهر سلاحًا أبيض داخل مطعم بمدينة نصر.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر مشاجرة داخل أحد المطاعم بمدينة نصر، تخللها قيام أحد العمال بإشهار سلاح أبيض في وجه عدد من الزبائن.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 يونيو الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر أول بوقوع مشاجرة داخل أحد المطاعم غير المرخصة بين:

الطرف الأول: مالك شركة، مقيم بدائرة القسم.

الطرف الثاني: مدير مطعم (غير مرخص) وعامل بالمطعم، أحدهما يحمل جنسية أجنبية.



المشاجرة اندلعت على خلفية اعتراض الطرف الثاني على قيام مالك الشركة بترك سيارته أمام المطعم محل عملهما، الأمر الذي تطور إلى مشادة كلامية، قام خلالها أحد العاملين بإشهار سلاح أبيض.

ضبط المتهمين

تمكنت القوات الأمنية من ضبط الطرف الثاني، وعُثر بحوزة أحدهما على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

النيابة تحقق

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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