الشهادة الإعدادية، امتحان الجبر يدفع طالبة لإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمدرسة بالغربية

شهدت لجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بدائرة قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا، حيث أقدمت طالبة بالصف الثالث الإعدادي على إلقاء نفسها من الطابق الثاني أثناء تأدية امتحان مادة الجبر، في واقعة أثارت حالة من الذهول والقلق بين الطلاب والمعلمين.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا يفيد بقيام طالبة بإلقاء نفسها من نافذة اللجنة، إثر حالة من التوتر والانهيار العصبي بسبب عدم تمكنها من حل أسئلة الامتحان.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة زفتى إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطالبة المصابة إلى مستشفى زفتى العام.

وكشفت الفحوصات الطبية الأولية عن إصابة الطالبة بكسور في العمود الفقري والحوض، بالإضافة إلى إصابات أخرى متفرقة في أنحاء الجسم.

وجرى إدخالها قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة تحت إشراف طبي متكامل.

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية فتح تحقيق عاجل في الواقعة، لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على مدى وجود أي تقصير في المتابعة أو التعامل مع حالة الطالبة قبل إقدامها على القفز.

يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية تشهد حالة من الاستنفار في جميع المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة، لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة.

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