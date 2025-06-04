المجلس الأعلى للثقافة يحتفي باليوم العالمي للبيئة بهذه الفعالية (صور)

نظمت لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور عطية الطنطاوي، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تحت عنوان “دحر التلوث البلاستيكي”.

احتفالية دحر التلوث البلاستيكي

بدأت الإحتفالية بكلمة الدكتور عطيه طنطاوي والتي تحدث فيها عن بداية اليوم العالمي للبيئة في سنه 1972 وقال أن كل عام في نفس الفترة يتم الاحتفال بشيء معين يخص البيئة، وما يتم من التعامل معها بطريقة خاطئة أدت إلى أضرار جسيمة على الإنسان وعلى البيئة.

وأضاف أن في كل عام تقوم المنظمة بالتحذير من خامة أو منتج ما.

وتحدث الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البئية بجامعة عين شمس وعضو اللجنة

وقال إن التلوث البلاستيكي يعد من أخطر أنواع التلوث البيئي على الأرض في العصر الحديث فقد أدى الاستخدام الواسع للبلاستيك في مختلف مجالات الحياة اليومية إلى تراكم كميات هائلة من النفايات البلاستيكية التي يصعب تحللها مما اثر كثيرا على صحة الإنسان وأحداث خلل في التوازن البيئي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.