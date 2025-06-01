الأحد 01 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

الأعلى للثقافة يدشن احتفالية "دحر التلوث البلاستيكي" بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

الأعلى للثقافة.فيتو
الأعلى للثقافة.فيتو

يدشن المجلس الأعلى للثقافة احتفالية "دحر التلوث البلاستيكي" بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة برئاسة د.عطية الطنطاوي.

احتفالية دحر التلوث البلاستيكي

وتقام احتفالية “دحر التلوث البلاستيكي” في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم الإثنين ٢ يونيو ٢٠٢٥ ببهو المجلس الأعلى للثقافة.
تلي الاحتفالية محاضرات تعريفية يحاضر بها:- 
-  د/ عبد المسيح سمعان – أستاذ الدراسات البيئية- جامعة عين شمس – عضو اللجنة.
- د. عطية الطنطاوي – مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة
- د. منى نور الدين - أستاذ الجغرافيا بجامعة الأزهر- وكيل كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر وعضو اللجنة"
 

 

 اليوم العالمي للبيئة

واليوم العالمي للبيئة هو مناسبة عالمية تقودها الأمم المتحدة للبيئة، ويُحتفى بها في الخامس من يونيو من كل عام منذ عام 1973.

وتُعد هذه المناسبة أضخم منصة عالمية للتوعية البيئية، يشارك فيها الملايين من الأفراد حول العالم. وستستضيف جمهورية كوريا فعاليات الاحتفال لهذا العام 2025.

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اليوم العالمي للبيئة المجلس الأعلى للثقافة جامعة الأزهر جامعة عين شمس

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