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أخبار مصر

أول رد من الصحة على تعطل قرارات العلاج بمستشفى هرمل للأورام

اجتماع د.خالد عبدالغفار
اجتماع د.خالد عبدالغفار

أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتيسير الخدمات العلاجية للمرضى في مستشفى جوستاف روسي (هرمل السلام سابقا) وتذليل أي معوقات.

حصول المرضى على الخدمات الطبية بجودة عالية وفي أسرع وقت ممكن

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتذليل كافة العقبات وتسهيل حصول المرضى على الخدمات الطبية بجودة عالية وفي أسرع وقت ممكن، عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور أحمد مرسي، مدير مستشفى «جوستاف روسي»، وعدد من المسئولين الفنيين والإداريين بالمستشفى.

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور عبدالله جمعة، مدير عام الإدارة العامة لشئون السفر وعلاج المواطنين، والأستاذ أحمد ماهر، المدير المالي والإداري للمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التحديات التي تواجه إدارة مستشفى «جوستاف روسي» عقب استلام شئون الإدارة والتشغيل من الإدارة السابقة «هرمل».

خدمات علاجية متميزة للمرضى بجودة عالية وفي زمن قياسي

ولفت إلى أن الاجتماع أكد على أهمية توفير خدمات علاجية متميزة للمرضى بجودة عالية وفي زمن قياسي، مع التركيز على تعزيز دور هيئة التأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة داخل المستشفى، من خلال تواجد مكتب تابع لهما داخل المستشفى، بهدف الإسراع في تنفيذ قرارات العلاج للمواطنين التابعين للتأمين الصحي، ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف «عبد الغفار» أن الدكتور محمد الطيب قام بجولة تفقدية داخل المستشفى، استمع خلالها لآراء وطلبات المرضى، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية للاستجابة لجميع الطلبات، ووجه نائب الوزير بتطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل وتسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى، وضمان حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة بكفاءة ويسر.

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وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها الدائم بتطوير الخدمات الصحية وتذليل كافة المعوقات، لضمان تقديم رعاية طبية شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتطلعات الشعب المصري. 

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الدكتور احمد مصطفي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة المراكز الطبية المتخصصة المجالس الطبية المتخصصة

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