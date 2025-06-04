الأربعاء 04 يونيو 2025
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اقتصاد

تخفيضات كبيرة على أسعار اللحوم مع قرب عيد الأضحى، تعرف على التفاصيل

أسعار اللحمة اليوم،
أسعار اللحمة اليوم، فيتو

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، تتسابق المحال التجارية الكبرى والسلاسل الغذائية وحتى محلات الجزارة على تقديم عروض وتخفيضات على أسعار اللحوم بمختلف القطع والأنواع، خاصة أنه باقي يومان فقط على حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق يوم الجمعة المقبلة.

اسعار اللحمه اليوم
أسعار اللحمة اليوم، فيتو

تخفيضات على أسعار اللحمة في أكبر مواسمها

وأعلنت السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى ومحلات الجزارة دوام العمل أيام عيد الأضحى المبارك، وتقديم التخفيضات على سعر اللحوم خلال الموسم الأكبر لبيع اللحمة في مصر، إذ شملت العروض والتخفيضات أسعار اللحمة الضاني والكندوز سواء البلدي أو المستوردة، فضلًا عن سعر الكبدة ومشتقات اللحوم من الكبدة وغيرهما.

اسعار اللحمه اليوم
أسعار اللحمة اليوم، فيتو

أبرز العروض والتخفيضات على سعر اللحمة في العيد

وتستعرض «فيتو» أبرز العروض والتخفيضات على أسعار اللحمة في محلات الجزارة والسلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في السطور الآتية: 

اسعار اللحمه اليوم
أسعار اللحمة اليوم، فيتو

أسعار اللحوم اليوم في المحال التجارية

  1. بلغ سعر كيلو شاك سن مقطع كندوز نحو 480 جنيهًا مقابل 514 جنيهًا سعره السابق.
  2. بلغ سعر كيلو لحمة مكعبات كندوز للخضار نحو 470 جنيهًا مقابل 495 جنيهًا سعرها قبل التخفيض.
سعر اللحمه اليوم
سعر اللحمة اليوم، فيتو

تخفيضات على أسعار اللحمة الضاني مع قرب العيد

  1. بلغ سعر لحم بقري بالعظام وزن كيلو نحو 340 جنيهًا مقابل 370 جنيهًا سعرها قبل التخفيض.
  2. بلغ سعر لحم دوش ضاني وزن كيلو نحو 465 جنيهًا مقابل 550 جنيهًا سعرها قبل التخفيض.
  3. بلغ سعر لحم شرائح بريسكت كندوز وزن كيلو نحو 475 جنيهًا مقابل 500 جنيه سعرها قبل التخفيض.
اسعار اللحمه اليوم
أسعار اللحمة اليوم، فيتو

أسعار اللحوم في المحال التجارية

  • بلغ سعر كيلو لحمة رقبة ضاني نحو 470 جنيهًا مقابل 560 جنيهًا سعرها قبل عرض التخفيض.
  • بلغ سعر لحمة ضاني (تابع حسب الوزن كاملة) الكيلو منها بسعر 475 جنيهًا إلى 540 جنيهًا سعرها قبل التخفيض.
سعر اللحمه اليوم
سعر اللحمة اليوم، فيتو

سعر اللحوم مع قرب عيد الأضحى

  • بلغ سعر كيلو لحمة كتف ضاني بالعظام نحو 480 جنيهًا مقابل 580 جنيهًا سعرها قبل التخفيض.
  • بلغ سعركيلو لحمة مفرومة نحو 460 جنيهًا مقابل 490 جنيهًا سعرها السابق.
  • بلغ سعر لحم مكعبات موزة كندوز وزن كيلو نحو 485 جنيهًا مقابل 534 جنيهًا سعرها قبل التخفيض.
اسعار اللحمه اليوم
أسعار اللحمة اليوم، فيتو

سعر اللحوم اليوم مع قرب عيد الأضحى

  1. بلغ سعر لحم مكعبات مخصوص وزن كيلو نحو 445 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كيلو لحم مفروم أحمر نحو 430 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو كبدة ضاني نحو 439 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كيلو فخذة ضاني بلدي نحو 460 جنيهًا.
اسعار اللحمه اليوم
أسعار اللحمة اليوم، فيتو

سعر اللحمة اليوم مع قرب العيد

  • بلغ سعر موزة بقري بلدي وزن كيلو نحو 412 جنيهًا.
  • بلغ سعر إنتركوت بقري بلدي وزن كيلو نحو 433 جنيهًا.
  • بلغ سعر إسكالوب بقري بلدي وزن كيلو نحو 450 جنيهًا.
  • بلغ سعر مكعبات لحم بلدي بالدسم وزن كيلو نحو 340 جنيهًا.

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