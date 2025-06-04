الأربعاء 04 يونيو 2025
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اقتصاد

تحديث الصناعة: اجتماع مع مستثمرين إماراتيين وصينيين لتعزيز الفرص المشتركة 

اجتماعًا رفيع المستوى
اجتماعًا رفيع المستوى مع المستثمرين الإماراتيين والصينيين

عقدت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز  تحديث الصناعة اجتماعًا رفيع المستوى مع نخبة من المستثمرين الإماراتيين والصينيين، في إطار الترويج للفرص الاستثمارية التي أعدها مركز تحديث الصناعة.

تعزيز الفرص الاستثمارية المشتركة

وبحث الاجتماع استكشاف وتعزيز الفرص الاستثمارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على الدور المحوري للجانب الصيني في دفع عجلة التنمية التكنولوجية في مصر.

تكنولوجيا التحول الرقمي المتطورة

وتركزت المباحثات على إمكانيات نقل تكنولوجيا التحول الرقمي المتطورة، وتوطين صناعات السيارات الكهربائية، وتطوير إنتاج بطاريات الليثيوم داخل مصر. 

ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي مصر الحثيثة لتعزيز وتحديث قطاع النقل المصري، من خلال تبني أحدث التقنيات العالمية ودعم التحول نحو النظم البيئية المستدامة.

وأكد الاجتماع على التزام الأطراف الثلاثة بدفع عجلة الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

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