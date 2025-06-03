تحديث الصناعة يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستهدفها "الحكومة" لتوطين الإنتاج المحلي

شارك مركز تحديث الصناعة في فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرض أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي وبروباك مينا، Fi Africa وProPak MENA، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وبمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 25 دولة، في حدث يعد الأضخم على مستوى المنطقة في قطاعي الأغذية والتعبئة والتغليف.

واستقبل جناح المركز خلال اليوم الأول من فعاليات المعرض عدد من الزائرين والراغبين في التعرف على الخدمات الفنية المقدمة من المركز وكذلك عملية التسجيل في قاعدة بيانات المركز للاستفادة من تلك الخدمات.

وعلى هامش المعرض شاركت إليزابيث كاليشيان مدير قطاع الصناعات الغذائية بالمركز في جلسة نقاشية بعنوان دور وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها في الترويج للاستثمار.

وناقشت اليزابيث كاليشيان دور مركز تحديث الصناعة والهدف من إنشائه وجهود الدراسة التحليلية للفرص الاستثمارية القطاعية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تستهدفها وزارة الصناعة بهدف توطين الصناعة المحلية بهدف ترشيد الفاتورة الاستيرادية، وكيفية الترويج لها من خلال الموقع الالكتروني للمركز وإدارة تمكين التصنيع المحلي.

وأشادت إليزابيث كاليشيان بدور قطاع الصناعات الغذائية في مصر منذ الأزمات التي شاهدها العالم في سلاسل الإمداد العالمية وكيفية إعداد المركز لبرنامج تنمية الموردين المحليين الذي يساهم وبشكل مباشر في توطين بعض الصناعات من مدخلات الانتاج وفتح فرص شراكات صناعية بين المصنعين المحليين لتعزيز دور القطاع الخاص المصري في استدامة سلاسل الامداد.

وشارك في الجلسة النقاشية ممثلي كل من هيئة التنمية الصناعية، مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية ومجلس الاعتماد الوطني وهيئة المواصفات والجودة.

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