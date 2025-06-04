قائمة الأهلي المتوقعة في كأس العالم للأندية.. الفريق يطير إلى ميامي 8 مساء اليوم

الأهلي، تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، برئاسة خالد مرتجي، في الثامنة من مساء اليوم، متجهة إلى ولاية ميامي الأمريكية، عبر رحلة طيران تستغرق قرابة ١٧ ساعة، تتضمن ترانزيت في دبي، ومنها إلى نيويورك لتصل إلى ميامى عصر اليوم التالى.

واستقر خوسيه ريفيرو المدير الفني للنادي الأهلي، على قائمة المارد الأحمر المسافرة إلى أمريكا، بينما يوجد هناك بعض الأسماء محل تشاور ويتم بحث موقفها من السفر أو استبعادها من القائمة.

قائمة الأهلي المتوقعة في كأس العالم الأندية

وأبرز الأسماء المرشحة للسفر إلى أمريكا: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا، وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وعمر كمال، ومروان عطية وإمام عاشور وحمدي فتحي وأفشة وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد علي بن رمضان، وطاهر محمد طاهر ومحمود تريزيجيه وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي ونيتس جراديشار وحسين الشحات وكريم نيدفيد.

فيما لم يحسم مصير كل من: مصطفى مخلوف وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح والعائدين من الإعارة والشباب، وهم: أحمد عابدين وأحمد خالد كباكا وعبد الله بستانجي وسمير محمد وحمزة عبد الكريم.

ويبحث الأهلي ضم بعض الأسماء التي لم يتم حسمها مع إضافة عنصرين جديدين، وهما أحمد مصطفى زيزو بعد حسم الصفقة عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر وأحمد رمضان بيكهام.

وقرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية، اليوم الأربعاء، وذلك قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثامنة مساء اليوم، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويبدأ الأهلي معسكرًا مغلقًا ينتهى فى ١٠ يونيو الجارى، تتخلله مواجهة ودية مع فريق باتشوكا المكسيكى، فى الثانية عشرة من منتصف ليل يوم ٨ يونيو، بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة .

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025



الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.