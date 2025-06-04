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رياضة

نادي دلفي يعترض على قرار اتحاد الكرة في بيان رسمي

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

اعترض نادي دلفي رسميا على قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة فاصلة بين لافيينا، ثالث الهابطين من دوري المحترفين وفريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الثاني في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني ب؛ لتصعيد فريق لمسابقة المحترفين.

ووضع نادي دلفي أكثر من سيناريو لتحديد الفرق المتأهلة من دوري القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين في بيان رسمي.

تحديد الفريق الصاعد لدوري المحترفين في الموسم المقبل

وأسفرت القرعة التي أجرتها إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بين فريقى لافيينا وأسمنت أسيوط لتحديد الفريق الصاعد منهما لدوري المحترفين في الموسم المقبل، عن إقامة مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 7 يونيو الجاري على ملعب الأسيوطي سبورت، في تمام الخامسة مساء، على أن تقام مباراة العودة يوم 10 يونيو على استاد أسمنت أسيوط في تمام الخامسة مساء.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه، الموافقة علي اقامة مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والعودة بين فريقي لافيينا "أول الفرق الهابطة من دوري المحترفين" وأسمنت أسيوط "بصفته أفضل الثواني في المجموعات الثلاث بدوري القسم الثاني ب"، ليكتمل دوري المحترفين بـ 18 ناديا في الموسم الجديد.

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