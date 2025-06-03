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رياضة

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراتي الذهاب والعودة بين لافيينا وأسمنت أسيوط

اتحاد الكرة،فيتو
اتحاد الكرة،فيتو

اتحاد الكرة، أسفرت القرعة التي أجرتها إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بين فريقى لافيينا وأسمنت أسيوط لتحديد الفريق الصاعد منهما لدوري المحترفين في الموسم المقبل، عن إقامة مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 7 يونيو الجاري على ملعب الأسيوطي سبورت في تمام الخامسة مساء، على أن تقام مباراة العودة يوم 10 يونيو على ستاد أسمنت أسيوط في تمام الخامسة مساء.


وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه أمس الموافقة علي اقامة مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والعودة بين فريقي لافيينا " أول الفرق الهابطة من دوري المحترفين " وأسمنت أسيوط" بصفته أفضل الثواني في المجموعات الثلاث بدوري القسم الثاني ب"  ليكتمل دوري المحترفين بـ 18 ناديا في الموسم الجديد.

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