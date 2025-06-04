الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23، الصادر في 4 يونيه 2025، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على خطابات منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 300 ألف يورو، ومنحة مشروع تحسين المعدات لدار الأوبرا بقيمة 180 مليون ين.

وجاء نص القرارين كالتالي:

-القرار الجمهوري الجديد رقم 7 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بقيمة (300) ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.



- قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025، بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافى القومى (دار الأوبرا)" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة (180) مليون ين يابانى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.





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