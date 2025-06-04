الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يلتقي مدير إدارة المعايير ورئيس قسم الحريات النقابية بجنيف

لقاء محمد جبران مع
لقاء محمد جبران مع مسئولتي منظمة العمل الدولية بجنيف، فيتو
ads

التقى محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، كورين فارجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس رئيس قسم  الحريات النقابية، بالمنظمة.

ويأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف خلال هذه الأيام، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في كافة الملفات المشتركة، مؤكدًا حرص مصر على الالتزام بمعايير العمل الدولية.

وأوضح أن ذلك توجيه رئاسي مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأضاف أن قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية، موضحا حرصه على الاستمرار في استقلالية الحركة النقابية العمالية.

كما أكدت كل من "كورين" و"كارين" على جهود مصر في ملف العمل، وأنها تسير في الاتجاه والطريق الصحيح نحو تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية واحترام حقوق العمال، في اطار التعاون المثمر بين مصر والمنظمة.

وأضافتا أن المنظمة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم والتعاون في القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل.

 

جهود الدولة المصرية في قضايا “الحريات النقابية”

واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية في قضايا "الحريات النقابية والحوار الاجتماعي والعمل الأفضل"، مؤكدا أن عقيدة الدولة المصرية راسخة  لتعزيز ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل، ليشارك الجميع في صناعة  بيئة عمل لائقة، لصالح طرفي العملية الإنتاجية.

 واستشهد الوزير بالعديد من الإجراءات التي تعزز من الامتثال لمعايير العمل الدولية، منها صدور قانون عمل عادل ومتوازن، يراعي أنماط العمل الجديدة، ويحقق للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والعمل على صدور قانون لحماية العمالة المنزلية بمشاركة كافة الأطراف المعنية.

الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

وأشار جبران إلى اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، وأهمية سرعة إصدار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهو ما يؤكد إشراك "الثلاثية" من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في كافة التشريعات والقرارات التي تخص قضايا وملفات العمل.

وفي نهاية اللقاء وجه الوزير الدعوة إلى مديرة إدارة معايير العمل الدولية لزيارة مصر للاطلاع على التطور المستمر والإيجابي في ملف العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة الحريات النقابية الرئيس عبدالفتاح السيسي قصر الأمم المتحدة بجنيف قانون العمل الجديد قضايا الحريات النقابية منظمة العمل الدولية محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل تواصل تنفيذ برامجها التدريبية المتخصصة لتنمية قدرات العاملين

وزارة العمل تنشر صورا من توثيق عقود عمل بالخارج للتأكد من صحتها لحماية الشباب

وزارة العمل: عمال مصريون استلموا عملهم في شركة مقاولات إماراتية (صور)

وزارة العمل: 5242 فرصة عمل في 50 شركة خاصة تنتظر شباب 8 محافظات

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

فرص عمل للشباب، نص القرار الجمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو

3 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية الإماراتية اليوم في أبو ظبي

أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

التعليم تقدم فيديو للإرشادات الخاصة بورقة الإجابة في امتحانات الثانوية العامة

علاء مبارك يثير الجدل بموعظة عن يوم القيامة، والنشطاء: تذكر ذلك عندما تكون مسئولًا

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل فضل دعاء يوم عرفة خاص بالحجاج فقط؟

ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم تنظيف المكان

رحلة القلوب إلى منى، فضائل ومناسك الحجاج في يوم التروية

المزيد
الجريدة الرسمية