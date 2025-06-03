بدء اختبارات كوادر مصرية للعمل في مجال صناعة الزجاج بشركة أردنية

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن بدء الإختبارات للمُتقدمين من الكوادر المصرية للعمل في مجال صناعة الزجاج بإحدى الشركات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمقر "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التابعة للوزارة، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، وفتحت باب التقديم عليها لشغل فرص على مهنة عامل بمصنع زجاج.

مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

وأكد الوزير أن هذه الإختبارات الجديدة دليل على مصداقية الفرص التي توفرها الوزارة للشباب المصري للعمل بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

مميزات الفرص الجديدة

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الراتب يتراوح ما بين 290 إلى 350 دينار أردني كل شهر.

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