الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزارة العمل تواصل تنفيذ برامجها التدريبية المتخصصة لتنمية قدرات العاملين

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

تواصل وزارة العمل  تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك من خلال الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، في إطار خطة وزارة العمل لتنمية وبناء قدرات كوادرها، وتحت رعاية وتوجيهات وزير العمل محمد جبران.
وأكدت المهندسة غادة إبراهيم عوض، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة التدريب للعام 2024/2025، والتي تهدف إلى تطوير المهارات الإدارية والمهنية للعاملين، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة فرق العمل.

وقد شملت البرامج التدريبية خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، برامج تدريبية متخصصة في بناء قدرات ومهارات التفاوض وتأهيل القيادات الإدارية، إلى جانب استمرار تنفيذ برامج الحاسب الآلي بمديريات العمل. 

وتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع نخبة من المدربين المعتمدين، وبإشراف ومتابعة دقيقة من فريق عمل الإدارة.

مديريات العمل بالمحافظات

كما تستمر الوزارة في تنفيذ برامج الحاسب الآلي داخل مديريات العمل بالمحافظات، في إطار التوسع في إتاحة فرص التدريب لجميع العاملين.

وأشارت المهندسة غادة إلى أن تنفيذ البرامج يتم بالتعاون مع نخبة من المدربين المعتمدين، وتحت إشراف دقيق من فريق العمل بالإدارة، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وتطبيق أفضل الممارسات في بيئة العمل.

الاستثمار في العنصر البشري

وتجدد وزارة العمل التزامها الراسخ بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء وتعزيز كفاءة منظومة العمل على مستوى ديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها.

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