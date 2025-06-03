الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يشيد بالمسودة الأولى لمشروع قانون العمالة المنزلية

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل على هامش مشاركته في الدورة 113
ads

التقى وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، مع مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية في منظمة العمل الدولية، فيرا ليسيا باكت برديكاو،بحضور وفد من وزارة العمل وبعثة مصر الدائمة في جنيف

 

جرى خلال اللقاء استعراض جهود الدولة المصرية في تطوير سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة،وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، خاصة ما يتعلق بتوفير بيئة العمل اللائقة.

 

الامتثال لمعايير العمل الدولية

 

 واستعرض اللقاء فرص التعاون الفني بين الجانبين في مجالات الحوار الاجتماعي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية.

 

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون العمل رقم 14 لسنة 2025،بعد الموافقة عليه من البرلمان،وكذلك إجراء حوار اجتماعي حوله شاركت فيه كل الأطراف المعنية، هو امتثال لمعايير العمل الدولية، وتم رصد بعض مواد القانون التي تؤكد تشجيعه على الاستثمار، وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال،ومراعاة أنماط العمل الجديدة.

 

وأعلن الوزير عن تطلعه إلى تعاون المختصين بالمنظمة في إصدار القرارات الوزارية التنفيذية وتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال قصة نجاح قانون العمل.

 

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

 

 

 كما تناول اللقاء الإشادة بإعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الخاص بالعمالة المنزلية، للتوسع في حماية هذه الفئة وكذلك الانتهاء من إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي،بشكل متوازن من أجل تشاور حقيقي يعكس طموحات العمال وأصحاب العمل والحكومة في مصر.

كما جرى استعراض الإجراءات ذات المعايير الدولية منها الخاصة بملفات السلامة والصحة المهنية.

 

منظمة العمل الدولية

 

من جانبه أكد مسؤولي إدارة الحوكمة والثلاثية في منظمة العمل الدولية، على إشادتهم بالحوار الاجتماعي في مصر في مجالات العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية،وأنها خطوات على الطريق الصحيح.

 

مؤكدين على الاستعدادات المستمرة للتعاون مع وزارة العمل خاصة في ملفات الحوار الاجتماعي، وتشريع العمالة المنزلية،وتفتيش العمل، وتبادل الخبرات في هذا الشأن هذا وقد شهد اللقاء إجابة الوزير جبران على كافة تساؤلات واستفسارات المسؤولين الدوليين...

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة بجنيف الرئيس عبدالفتاح السيسي المعايير الدولية قصر الأمم المتحدة بجنيف منظمة العمل الدولية وزير العمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل تنشر صورا من توثيق عقود عمل بالخارج للتأكد من صحتها لحماية الشباب

رفض دعوى "مواقيت" لإلحاق العمال ضد وزارة العمل

وزارة العمل: عمال مصريون استلموا عملهم في شركة مقاولات إماراتية (صور)

وزارة العمل تحذر المواطنين من عمليات النصب باسمها فى الداخل أو الخارج

الأكثر قراءة

ما تحملتيه فوق مقدرة البشر، رسالة مؤثرة من ساويرس للطبيبة آلاء النجار

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

هل دخلت مصر حزام الزلازل؟، البحوث الفلكية توضح

قولا واحدا، خبير لوائح يكشف موعد انتهاء عقد زيزو وموقف الأهلي من إعلان التعاقد

الزمالك وبيراميدز يتنافسان لخطف لاعب مودرن سبورت

وزير العمل يشيد بالمسودة الأولى لمشروع قانون العمالة المنزلية

سقوط صاحب شركة بالمنيا غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

خدمات

المزيد

تحديث الصناعة يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستهدفها "الحكومة" لتوطين الإنتاج المحلي

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

كيف تؤمن وزارة التموين احتياجات المصريين من اللحوم قبل عيد الأضحى؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الإمام الشافعي كان نموذجا فريدا في جمعه بين الأصالة والمعاصرة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

خير وفير، تفسير رؤية رمي الجمرات في المنام

المزيد
الجريدة الرسمية