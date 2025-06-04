الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

القومي لثقافة الطفل يحتفل بعيد الأضحى بحديقتي "الفنون" و"الثقافية"

المركز القومي لثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل، فيتو

يحتفل المركز القومى لثقافة الطفل بعيد الأضحى المبارك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب وبحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والعروض والورش الفنية المتنوعة، ومنها: 

احتفالات المركز القومي لثقافة الطفل بعيد الأضحى 

أولا: برنامج الاحتفالات بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب:


-يوم الثلاثاء الموافق ١٠ يونيو: 
-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).
-عرض "الأراجوز".
-عرض "المهرج".
-يوم الأربعاء الموافق ١١ يونيو: 
-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).
-عرض عرائس "الماريونت".
-عرض فريق "بنات وبس" الاستعراضي.
-يوم الخميس الموافق ١٢ يونيو: 
-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).
-عرض المهرج.
-عرض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم.
-يوم الجمعة الموافق ١٣ يونيو: 
-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).
-عرض "الأراجوز".
-عرض عرائس "الماريونت".


ثانيا: برنامج الاحتفالات بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم:

-يوم الاثنين الموافق ١٦ يونيو:
-نادى السينما.
-نشاط رياضي.
-عرض "مسرح عرائس".
-عرض "عرائس ماريونيت".
-ورش فنية متنوعة.
-يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يونيو:
-حفل توقيع كتاب.
-نشاط رياضي.
-عرض "مسرح عرائس".
-عرض "عرائس ماريونيت".
-ورش فنية متنوعة.
علما بأن جميع الأنشطة المقدمة مجانية.

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