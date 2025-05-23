القومي لثقافة الطفل يشارك بمعرض الكتاب بمكتبة مصر العامة بالمنصورة (صور)

يشارك المركز القومي لثقافة الطفل في معرض الكتاب الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالمنصورة بإشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة المكتبة، بدعوة من الهيئة، وذلك غدا السبت الموافق ٢٤ مايو.

معرض الكتاب بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

ويشارك المركز بمجموعة من إصداراته الموجهة للطفل ضمن مجموعة كبيرة من السلاسل منها سلسلة الرواية لليافعين، وسلسلة مسرح الطفل، وسلسلة الكوميكس، وسلسلة حكايات مصرية، وسلسلة جائزة الدولة للمبدع الصغير، وكذلك مجموعة من الإصدارات البحثية المتنوعة للكبار المتعاملين مع الأطفال منها مجلد ثقافة الطفل.

كما يضم المعرض مجموعة كبيرة من إصدارات الهيئة في كافة فروع المعرفة، تتنوع بين الأدب، والفكر، والتراث، والتاريخ، مما يتيح للزائرين فرصة مميزة للإطلاع على أحدث الإصدارات بأسعار مناسبة.

وتشهد الآونة الأخيرة تعاونا كبيرا بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة في العديد من المعارض التي تقيمها الهيئة منها معرض القاهرة الدولي للكتاب، معرض فيصل للكتاب، قوافل ثقافية دورية بمكتبة الشروق التابعة للهيئة بمدينة الشروق، وغيرها من محافظات مصر في إطار حرص المركز على وصول الخدمة الثقافية للأطفال في كل محافظات وريوع مصر، تأكيدا لدور المركز في نشر الوعي، ورغبة في انتشار كتاب الطفل، وتوفيره للأطفال بأسعار في متناول الجميع.

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