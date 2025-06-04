نص اعترافات عاطل تخصص في سرقة الشقق بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل بتهمة سرقة المساكن بدائرة قسم شرطة السلام أول 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول تلقت بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتعرضهم لسرقة شققهم بدائرة القسم وسرقة محتويات وأموال ومشغولات ذهبية، علي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الوقائع عاطلا له معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب التسلق، كما أقر بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وتبين انها مشغولات ذهبية و20 الف جنيه وعدد من الحواسب و4 هواتف محمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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