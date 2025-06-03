الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة عصابة السرقة بالإكراه في حدائق القبة للغد

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإكراه في منطقة حدائق القبة إلى جلسة غدا الأربعاء.

كانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغا من مواطن يفيد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص، وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

على الفور شكلت مباحث حدائق القبة فريق بحث وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمين في نطاق القاهرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إلقاء القبض عليهم.

وعثر بحوزة المتهمين على 2 فرد خرطوش، طبنجة صوت، سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بارتكاب 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة منطقة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة مخدر الهيروين

مواد متعلقة

الحبس 3 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة محل أجهزة كهربائية بالبساتين

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين في رمسيس لـ 14 يونيو

سرقة كبار السن بالمغافلة، قرار من النيابة بشأن عصابة الصراف الآلي بالقاهرة

الأكثر قراءة

الشهادة الإعدادية، امتحان الجبر يدفع طالبة لإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمدرسة بالغربية

قولا واحدا، خبير لوائح يكشف موعد انتهاء عقد زيزو وموقف الأهلي من إعلان التعاقد

ما تحملتيه فوق مقدرة البشر، رسالة مؤثرة من ساويرس للطبيبة آلاء النجار

الفحوصات الطبية تمنع الخطيب من مرافقة بعثة الأهلي إلى أمريكا

أوراق اللعبة السياسية اختلفت، توفيق عكاشة يكشف المتحكم في القرارات العالمية

أزالوا العلم الأمريكي، البيت الأبيض يستبدل الصورة الرسمية لترامب دون إيضاحات (فيديو)

محمد بن راشد يوجه رسالة لـ 19 مليون مصري

مسيرة سيدة المسرح العربي بدأتها من الخمسينيات.. حكاية سميحة أيوب من حي شبرا إلى الأسطورة الخالدة (فيديو جراف)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مسيرة سيدة المسرح العربي بدأتها من الخمسينيات.. حكاية سميحة أيوب من حي شبرا إلى الأسطورة الخالدة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في عدد أشواط الطواف (فيديو)

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الإمام الشافعي كان نموذجا فريدا في جمعه بين الأصالة والمعاصرة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

المزيد
الجريدة الرسمية