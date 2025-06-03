تأجيل محاكمة عصابة السرقة بالإكراه في حدائق القبة للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإكراه في منطقة حدائق القبة إلى جلسة غدا الأربعاء.

كانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغا من مواطن يفيد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص، وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

على الفور شكلت مباحث حدائق القبة فريق بحث وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمين في نطاق القاهرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إلقاء القبض عليهم.

وعثر بحوزة المتهمين على 2 فرد خرطوش، طبنجة صوت، سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بارتكاب 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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