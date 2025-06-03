الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

الحبس 3 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة محل أجهزة كهربائية بالبساتين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنح البساتين بمعاقبة عاطلين بالحبس 3 سنوات بتهمة سرقة معدات وأجهزة من داخل محل أجهزة كهربائية بمنطقة البساتين.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مواطن يفيد بسرقة محله ومعدات وأجهزة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين مرتكبي الواقعة.


بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين وتبين انهما عاطلين لهما معلومات جنائية وبمواجهتها اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بارشادهم ضبط المسروقات كافة المستولى عليها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وإحالتهما الي محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم.

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محكمة جنح البساتين منطقة البساتين مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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