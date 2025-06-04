ارتفاع التضخم في مصر يخالف التوقعات.. قفز إلى 16.5% في مايو، رغم جهود الحكومة لاحتواء الأسعار.. مخاوف من موجة غلاء جديدة.. وخبراء يحذرون من زيادة الأعباء على المواطنين

في مفاجأة خالفت توقعات المحللين الاقتصاديين، سجل معدل التضخم الشهري في مايو 2025 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 1.8% مقارنة بشهر أبريل السابق، ليصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 258.4 نقطة، مسجلا إحدى أعلى القفزات في الأشهر الأخيرة، حيث يأتي هذا الارتفاع المفاجئ رغم الجهود الحكومية لاحتواء الأسعار، مما يزيد من مخاوف الأسر من تآكل القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن الارتفاع القياسي في أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 22.6%، والمنتجات الطبية بنسبة 6.9%، والنقل الخاص بنسبة 6.6%، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأساسية مثل الفاكهة بنسبة 13.4%، كان له الأثر الأكبر في دفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، كما شهدت أسعار الخضروات واللحوم والأسماك زيادات حادة، بينما لم يسجل انخفاض ملموس إلا في أسعار الألبان والبيض بنسبة 2.7%، وهو ما لم يكن كافيا لتعويض الارتفاعات الأخرى.

معدل التضخم يقفز إلى 16.5% في مايو 2025

وعلى المستوى السنوي، تفاقم الوضع أكثر، حيث قفز معدل التضخم إلى 16.5% في مايو 2025 مقارنة بـ 13.5% في أبريل من العام نفسه، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد، حيث تطرح هذه الأرقام تساؤلات حول فاعلية السياسات النقدية والمالية المتبعة، وتعيد الجدل حول كيفية موازنة الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات.

وحذر العديد من الخبراء من أن استمرار هذا المنحنى قد يضعف النمو الاقتصادي ويزيد من الأعباء على الطبقات المتوسطة والفقيرة، خاصة مع تراجع القدرة على الوصول إلى السلع الأساسية، وسط تساؤلات حول: هل ستتمكن الحكومة والبنك المركزي من كبح جماح التضخم في الأشهر المقبلة، أم أن الأسر ستواجه موجة جديدة من الغلاء؟

التضخم في مصر، فيتو

وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع التضخم إلى 16.5% خلال شهر مايو، جاء نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والدواجن والبيض واللحوم التى عاودت الارتفاع بعد أن شهدت تراجعا بنسبة تزيد عن 15% من أسعارها.

وأضاف عبد المطلب، فى تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن استمرار ارتفاع التضخم في مصر، قد يضعف النمو الاقتصادي ويزيد من الأعباء على الطبقات المتوسطة والفقيرة، خاصة مع تراجع القدرة على الوصول إلى السلع الأساسية، مشيرا إلى أن حساب معدل التضخم يتم بشكل شهري وسنوي، لافتًا إلى أن التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخما.

ارتفاع معدل التضخم في شهر مايو

وكشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (258.4) نقطة لشهر مايو 2025، بارتفاع قدره (1.8%) عن شهر أبريل 2025.

أسباب ارتفاع التضخم في مايو

وفقا للتقرير، ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.4%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (13.4%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (2.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.9%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.2%)، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.8%)، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.7%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%)، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.4%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.9%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.6%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.7%)، ومجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (-0.1%)، ومجموعة خدمات البريد بنسبة (-4.1%)، ومجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.6%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-0.9%).

معدل التضخم السنوي

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (16.5%) لشهر مايو 2025 مقابل (13.5%) لشهر أبريل 2025.



التغيـر الشهـري (شهــر مايو 2025 مقارنة بشهـر ابريل 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.4%)، وارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.1%)، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.3%).. هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.7%).

معدل التضخم، فيتو

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)...هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (9.9%).

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (5.0%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.2%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.4%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.0%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (-0.1%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.6%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (1.3%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (7.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.6%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.6%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.4%). هذا بالرغم من انخفاض مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-0.9%).

التغير السنوي (شهر مايو 2025 مقارنة بشهر مايو 2024)

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (16.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (10.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (63.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (19.0%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.4%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (15.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (25.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (15.6%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (15.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (18.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (14.6%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (19.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (12.3%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (11.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (41.3%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (12.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (14.6%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (13.1%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (12.1%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (16.0%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (11.3%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (40.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (58.0%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.6%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (36.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (13.5%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (35.7%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (41.1%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (54.3%)، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (13.5%)، ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (15.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (9.6%)، ومجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.7%)، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (56.0%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (15.2%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (14.2%).

وسجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، ومجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (15.8%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (23.9%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (16.0%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (25.8%).

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