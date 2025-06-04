تقرير الإحصاء لـ مايو 2025: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 16.5%

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (258.4) نقطة لشهر مايو 2025، بارتفاع قدره (1.8%) عن شهر أبريل 2025.

وفقا للتقرير، ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (13.4%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (2.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.3%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%). هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (-0.1%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (-4.1%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.6%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-0.9%).

معدل التضخم السنوي

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (16.5%) لشهر مايو 2025 مقابل (13.5%) لشهر ابريل 2025.



أولًا: التغيـر الشهـري (شهــر مايو 2025 مقارنة بشهـر ابريل 2025):



سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.3%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.7%)،

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (9.9%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (5.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.4%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (-0.1%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.3%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (7.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.6%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.6%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.4%). هذا بالرغم من انخفاض مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-0.9%).

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