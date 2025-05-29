شعبة المواد الغذائية توضح حقيقة انتشار «العسل المغشوش» بالأسواق

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق المحلية، عار من الصحة، وأن ما تم ترويجه من معلومات مغلوطة يمثل إثارة غير مسؤولة للبلبلة بين المواطنين، ويضر بمصداقية المنتجات الوطنية وبثقة المستهلك في الأسواق المصرية.

تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية

وشدد «المنوفي» على أن الحكومة، ممثلة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، ولا يتم السماح بتداول أي منتج غذائي إلا بعد التأكد الكامل من مطابقته للمواصفات القياسية الفنية المصرية والدولية.

حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية

التحاليل التي تم الاستناد إليها غير معتمدة علميًا

وأشار إلى أن التحاليل التي تم الاستناد إليها في الادعاءات المنشورة غير معتمدة علميًا، إذ تمت على عينات مجهولة المصدر جرى نقلها من عبواتها الأصلية دون اتباع الضوابط الفنية اللازمة، مما يُفقد النتائج مصداقيتها، وهو ما أكدته بوضوح هيئة سلامة الغذاء في بيانها الرسمي.

وأوضح المنوفي أنه وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المواصفة القياسية المصرية (355-1/2005) ومواصفة الكودكس العالمي (CXS 12-1981/2022)، تنصان صراحة على أن نسبة السكروز في العسل الطبيعي يمكن أن تتراوح بين 5% إلى 15%، بحسب نوع العسل ومصدره النباتي، ما ينسف الادعاء القائل بأن النسبة يجب ألا تتجاوز 5%.

الكشف عن الغش في العسل تتطلب إجراء تحاليل متقدمة

وأضاف: "عملية الكشف عن الغش في العسل تتطلب إجراء تحاليل متقدمة ومعتمدة مثل تحليل نظائر الكربون (C13) وتحليل السكريات المُضافة، وهذه التحاليل لا تُجرى إلا في معامل معترف بها، وباستخدام عينات سليمة وموثقة المصدر. ومن غير المقبول علميًا أو رقابيًا الاعتماد على عينات مشوهة أو منقوصة البيانات."

ودعا المنوفي، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء حملات التشويه غير القائمة على أساس علمي، مشيرًا إلى ضرورة تحري الدقة في نشر أي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الأمن الغذائي المصري.

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