إعلان معدل التضخم لشهر مايو غدا الأربعاء

مؤشر التضخم ، يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر مايو 2025، غدا الأربعاء.

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.

الإحصاء: ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال إبريل

ارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل13.1% لشهر مارس 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنحو 253.8 نقطة أساس لشهر ابريل 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره 1.3% عن شهر مارس 2025، بحسب الإحصاء.

وأرجع الإحصاء أسباب هذا الارتفاع، إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 1.2%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.0%، ومجموعة الأحذية بنسبة 0.5%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%.

وزادت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.4%، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%.



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