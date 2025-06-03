الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

إعلان معدل التضخم لشهر مايو غدا الأربعاء

مؤشر التضخم، فيتو
مؤشر التضخم، فيتو

 مؤشر التضخم ، يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر مايو 2025، غدا الأربعاء. 

مؤشر التضخم، فيتو

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض. 

والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.

 

الإحصاء: ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال إبريل 

ارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل13.1% لشهر مارس 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

 كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنحو 253.8 نقطة أساس لشهر ابريل 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره 1.3% عن شهر مارس 2025، بحسب الإحصاء.

وأرجع الإحصاء أسباب هذا الارتفاع، إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 1.2%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.0%، ومجموعة الأحذية بنسبة 0.5%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%.

وزادت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.4%، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضخم المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين

مواد متعلقة

البنك المركزي: لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم

السيسي يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم

الأكثر قراءة

الشهادة الإعدادية، امتحان الجبر يدفع طالبة لإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمدرسة بالغربية

قولا واحدا، خبير لوائح يكشف موعد انتهاء عقد زيزو وموقف الأهلي من إعلان التعاقد

ما تحملتيه فوق مقدرة البشر، رسالة مؤثرة من ساويرس للطبيبة آلاء النجار

الله ينتقم منك يا أمريكا، وداع مؤثر ومبكي من أطفال لأمهم شهيدة المساعدات برفح (فيديو)

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

قرار رسمي من مجلس الفيفا بشأن لمس الكرة مرتين

ضبط 4 شباب اقتحموا لجان امتحانات الإعدادية بالعجمي بأسلحة بيضاء (صور)

محمد بن راشد يوجه رسالة لـ 19 مليون مصري

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

تحديث الصناعة يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستهدفها "الحكومة" لتوطين الإنتاج المحلي

المزيد

انفوجراف

كيف تؤمن وزارة التموين احتياجات المصريين من اللحوم قبل عيد الأضحى؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الإمام الشافعي كان نموذجا فريدا في جمعه بين الأصالة والمعاصرة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

ما معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج وما أفضلها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية