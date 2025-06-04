الأربعاء 04 يونيو 2025
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محافظات

إزالة 32 طاحونة ذهب من 10 مواقع بأسوان (صور)

حملة ازالة طواحين
حملة ازالة طواحين الذهب بأسوان

واصلت أجهزة محافظة أسوان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية جهودها لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب، والتصدى لمحاولات استنزافها، والمواجهة الحاسمة لظاهرة التنقيب العشوائى.

التعامل الفورى والسريع مع المخالفات 

وفى هذا الإطار أوضح عاطف كامل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أن طبقًا لتعليمات محافظ أسوان بالتعامل الفورى والسريع مع أى مخالفات تتعلق بطواحين وكسارات الذهب للحفاظ عليها فقد تم تنظيم حملة مكبرة على طواحين وكسارات الذهب بقرية وادى عبادي.

 

وأشار إلى أن الحملة استهدفت إزالة 32 طاحونة داخل 10 مواقع تعمل فى مجال التكسير والطحن، بمشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عماد جبرة رئيس فرقة شمال، فضلًا عن نواب رئيس المدينة ورئيس القرية، وممثلي الإدارة الزراعية وقسم حماية الأراضي بإدفو، وتمت الإزالة بواسطة المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية.

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​ أسوان ذهب كسارة إزالة مخالفات تنقيب

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