إزالة 32 طاحونة ذهب من 10 مواقع بأسوان (صور)

واصلت أجهزة محافظة أسوان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية جهودها لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب، والتصدى لمحاولات استنزافها، والمواجهة الحاسمة لظاهرة التنقيب العشوائى.

التعامل الفورى والسريع مع المخالفات

وفى هذا الإطار أوضح عاطف كامل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أن طبقًا لتعليمات محافظ أسوان بالتعامل الفورى والسريع مع أى مخالفات تتعلق بطواحين وكسارات الذهب للحفاظ عليها فقد تم تنظيم حملة مكبرة على طواحين وكسارات الذهب بقرية وادى عبادي.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت إزالة 32 طاحونة داخل 10 مواقع تعمل فى مجال التكسير والطحن، بمشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عماد جبرة رئيس فرقة شمال، فضلًا عن نواب رئيس المدينة ورئيس القرية، وممثلي الإدارة الزراعية وقسم حماية الأراضي بإدفو، وتمت الإزالة بواسطة المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.